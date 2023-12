La Juventus ospita la Roma in una sfida cruciale della Serie A, in programma sabato sera allo Stadio Allianz. Questo incontro mette di fronte due giganti del calcio italiano, con la Juventus seconda in classifica e la Roma in sesta posizione. Entrambe le squadre puntano a consolidare le loro ambizioni in campionato, rendendo questo match estremamente importante.

Juventus-Roma, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Juventus è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno al 2.15 su snai e 2.20 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 2.85 mentre una vittoria della Roma (segno 2) si trova anche quota 4.30. Ecco la comparazione quote di Juventus e Roma dei bookmakers:

Snai : Juventus (1): 2.15 Pareggio (X): 2.85 Roma (2): 4.25

: Gol Gol : Juventus (1): 2.21 Pareggio (X): 2.93 Roma (2): 4.30

: Sportbet : Juventus (1): 2.20 Pareggio (X): 2.85 Roma (2): 4.28

Momento Juventus

La Juventus si presenta a questo incontro dopo una vittoria convincente contro il Frosinone, dove Kenan Yildiz ha segnato il suo primo gol in Serie A e Dusan Vlahovic ha realizzato il gol decisivo. Vlahovic, che sta riscaldando i motori, è un candidato per partire titolare contro la Roma, affiancato dal rientrante Chiesa, anche se Yildiz rimane un’opzione valida. In mezzo al campo, Miretti e Weah competono per un posto da titolare, a causa della squalifica di Cambiaso. La Juventus punta a consolidare il suo secondo posto in classifica, sfruttando la concentrazione e la forma attuale.

Momento Roma

Dopo aver battuto il Napoli, la Roma si presenta allo Stadio Allianz con grande fiducia. Pellegrini e Lukaku sono stati decisivi in quella vittoria, con il belga che ha sigillato il risultato. Mourinho potrebbe schierare Lukaku dall’inizio, con Dybala, recuperato dai suoi problemi fisici, che potrebbe partire titolare contro la sua ex squadra. A centrocampo, Pellegrini dovrebbe affiancare Paredes e Cristante, offrendo creatività e solidità. La Roma cercherà di sfruttare queste risorse per sfidare una Juventus che cerca di ridurre il distacco dalla cima della classifica.

Juventus-Roma, analisi finale e consigli