Juventus, Rugani verso il Bologna | Il nome di Sartori per sostituire Calafiori

Il Bologna ha incontrato l'entourage di Rugani per aprire i discorsi in vista di un trasferimento. Per Sartori può essere il sostituto di Calafiori.

Può aprirsi la pista che porta a Daniele Rugani per il Bologna. Come rivelato oggi da Sky Sport, infatti, è andato in scena un incontro a Casteldebole tra i rappresentanti del difensore centrale classe 1994 e la dirigenza della società emiliana. Il nome di Rugani è il primo nella lista di Sartori per sostituire Calafiori, sicuro partente. Prosegue infatti la trattativa con l’Arsenal.

Juventus, gli agenti di Rugani incontrano il Bologna | E’ lui il sostituto di Calafiori

Come ricostruito da Tuttomercatoweb.com, quello di stamani al centro sportivo del Bologna è stato ancora un incontro interlocutorio, una di quelle chiacchierate nelle quali porre le basi per un eventuale assalto futuro. Rugani, che ha di recente firmato il rinnovo con la Juventus fino al 30 giugno 2026, è in uscita dalla rosa dei bianconeri e al suo posto, quando dovesse essere completato l’addio, arriverebbe un sostituto.