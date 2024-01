Juventus-Salernitana 6-1: Demolizione granata allo Stadium. Allegri raggiunge Di Francesco ai quarti

I bianconeri volano ai quarti

Neanche il tempo di cominciare e dopo pochi secondi follia di Gatti che serve involontariamente Ikwuemesi al centro dell’area di rigore e davanti a Perin non sbaglia. Non si fa attendere la reazione della Juve che trova subito il pareggio al 12′ su un ottimo cross di Chiesa, Cambiaso di testa appoggia a rimorchio a Miretti che segna un rigore in movimento. È lo stesso Cambiaso a ribaltare la partita al 35′ sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nel secondo tempo continua il dominio bianconero con uno scatenato Chiesa che al 54′ mette una palla pennellata sulla testa di Milik, risposta di Fiorillo che però non può nulla sul tap-in di Rugani. Cala il poker la Juve al 75′ in seguito a un recupero palla, Milik serve Yildiz che col mancino trova una gran parata del portiere granata ma il pallone carambola sulla gamba di Bronn che fa autogol.

Tabellino del match

Reti: 1′ Ikwuemesi, 12′ Miretti, 35′ Cambiaso, 54′ Rugani, 76′ Aut. Bronn, 88′ Yildiz, 91′ Weah

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso (83′ Kostic), Miretti (76′ Nonge), Locatelli, Rabiot, Iling Jr (66′ Weah); Chiesa (66′ Yildiz), Milik (76′ Vlahovic). All. Allegri

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Lovato, Bronn, Danilliuc; Maggiore (46′ Bradaric), Legowski (77′ Borrelli); Tchaouna (56′ Sfait), Botheim (56′ Simy), Stewart (46′ Gyomber); Ikwuemesi. All. Inzaghi