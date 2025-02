Juventus, Savona out per 15 giorni l Attesa per Douglas Luiz e Cambiaso

Brutte notizie per la Juventus. Come riporta SportMediaset, questa mattina Savona ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale determinando uno stop di 15 giorni. Dunque, il terzino bianconero non scenderà in campo contro l’Empoli – per la Coppa Italia – e contro l’Hellas Verona. Savona però potrebbe tornare a disposizione contro l’Atalanta il prossimo 9 marzo.

Juve, la situazione di Douglas Luiz e Cambiaso

Fiato sospeso invece per il centrocampista brasiliano e il terzino italiano. Entrambi i calciatori saranno valutati dallo staff medico per comprendere il loro stato di salute.

Nel frattempo la Juve si prepara al prossimo impegno di Coppa Italia in cui i bianconeri affronteranno l’Empoli.