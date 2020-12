Juventus, scambio Dybala-Pogba a gennaio? Lo scenario

Le parole di Raiola sul futuro di Pogba stanno accendendo il mercato bianconero. Si pensa ad uno scambio con il Manchester United

A gennaio potremmo vedere Paulo Dybala al Manchester United e Paul Pogba alla Juventus. Non è fantacalcio ma una concreata possibilità. A ribadirlo è il giornalista Tancredi Palmieri su TuttoMercatoWeb. Le parole di Mino Raiola, che di fatto hanno messo sul mercato Paul Pogba scontento al Manchester, hanno aperto a nuovi ed importanti scenari. Per Palmieri, la soluzione di riportare il francese nel mercato di gennaio, è proprio Paulo Dybala.

L’argentino è in uscita, la sua partenza è quasi scontata considerando le deludenti prestazioni che sta offrendo e tenendo contro anche che non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo. A tener banco sono le questioni prettamente economiche: Dybala percepisce 7 milioni di euro netti a stagione e con le tassazioni arriva a 14 milioni di euro. Pogba ne percepisce 13 e con il vantaggio fiscale per lavoratori provenienti dall’estero la Juve pagherebbe circa 17 milioni. La seconda questione è quella legata alla valutazione dei cartellini: il cartellino di Pogba viene valutato 30 milioni di euro in più rispetto a quello di Dybala ma il Manchester United potrebbe venire incontro considerando la rottura con il francese. Lo United gradisce l’argentino come contropartita ma la perplessità resta nell’ingaggio della Joya. L’arduo compito spetterà a Fabio Paratici.