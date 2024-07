Juventus, si avvicina Khephren Thuram: il Nizza ha già trovato il suo sostituto

Juventus, Ndombele al Nizza libererà Thuram

Si avvicina sempre di più Khephren Thuram alla Juventus. Secondo quanto rivela FootMercato il Nizza avrebbe già trovato l’accordo con il suo sostituto, una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Ndombele. Sarà il centrocampista ex Napoli a prendere il posto del francese così che la trattativa tra Nizza e Juventus possa decollare. Ndombele aveva anche altre offerte, ma ha scelto di tornare in Francia, questo è il tassello fondamentale che possa far diventare bianconero Thuram, arricchendo di qualità il centrocampo destinato a Thiago Motta.