La Juventus accelera sul mercato, e partono i primi movimenti per nuove trattative che verranno formalizzate nella finestra di gennaio. La dirigenza della Vecchia Signora ha puntato Tiago Gabriel, difensore di origine portoghese in forza al Lecce e ha già in mente la giusta strategia per portarlo alla Continassa.

Juventus, per gennaio si pensa a Thiago Gabriel

Le difficoltà nella retroguardia bianconera non sono un mistero, la dirigenza ha intenzione di portare rinforzi a Luciano Spalletti già a gennaio. Nel mirino ci è finito Tiago Gabriel, grazie alle sue prestazioni in campo che sono finite sotto gli occhi di tutti. Il difensore, classe 2004, indossa la maglia del Lecce, la Juve lo sta seguendo già da settimane e avrebbe anche inviato degli osservatori.

La Juve si sarebbe già portata avanti, ha già preso contatti con l’entourage del difensore per provare a convincere sia lui che il club a lasciare Lecce già a gennaio. Non sarà semplice, bisognerà muoversi in anticipo sulla concorrenza, infatti ci sono anche alcuni club di Premier League, su tutti il Brentford che potrebbe mettere mani sul cartellino del difensore prima di tutti. La Juventus pensa anche di inserire una contropartita per il difensore, offrire Adzic al Lecce.