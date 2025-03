Guai senza fine alla Juventus. Dopo il periodo catastrofico, tra risultati in campionato ed eliminazione dalle Coppe, arrivano anche gli infortuni. Come se non bastasse la sconfitta, il giorno dopo Firenze i bianconeri si ritrovano a fare i conti anche con gli infortuni.

Juventus, Kelly e Cambiaso out: si teme il peggio

Mattinata di controlli alla Continassa, tutti in totale apprensione per le condizioni fisiche di Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly. Entrambi hanno lasciato il campo del “Franchi” anzitempo e aspettano l’esito degli esami del J-Medical.

Il giocatore inglese è stato fermato da un problema muscolare e la paura è che possa restare fermo più a lungo delle due settimane previste dallo stop del campionato per gli impegni della Nazionale. Mentre potrebbe davvero aver detto addio alla Nazionale Cambiaso. Il giocatore è stato costretto a dare forfait nemmeno mezz’ora dopo essere entrato in campo. Per lui si teme un problema molto grave nella zona del perone e della caviglia destra. Sarebbero altre due tegole a cui Thiago Motta dovrebbe far fronte in un momento a dir poco delicato e in vista delle ultime gare di campionato dove i bianconeri lottano per conquistare l’unico obiettivo rimasto: la qualificazione alla prossima Champions League.