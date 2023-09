Juventus: smentite all’ANSA le voci di cessione del club

Smentite le voci di cessione della Juventus

Il Giornale in edicola questa mattina ipotizzava una eventuale cessione della Juventus da parte di Exor, ma all’ANSA un portavoce della stessa azienda ha riferito quanto di seguito:”Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”.

LA VICENDA

secondo quanto rivelato questa mattina da Il Giornale, si sarebbe arrivati ad un punto di non ritorno e John Elkann avrebbe deciso di mettere in vendita il club e la ricerca a qualche acquirente disposto ad investire sarebbe già partita. Che il club bianconero abbia un passivo pesante lo si sapeva da quando Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione disse che c’era da coprire un passivo di 120 milioni. Ed in effetti la campagna acquisti è stata molto sotto tono, con i soli Weah e Milik in entrata ed una serie di cessioni per poter quanto meno incassare liquidità.