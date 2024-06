Richiesta di Thiago Motta in vista dell’estate: nuovo obiettivo per l’attacco bianconero

La Juventus a lavoro per concludere la trattativa con il nuovo, ma intanto si guarda intorno sul mercato. La Vecchia Signora è alla ricerca di un attaccante, l’obiettivo si è fermato su un brasiliano che sembra aver stregato tutti: Savinho.

Juventus, a Thiago Motta piace Savinho

Il vero nome è Sávio Moreira de Oliveira, ma tutti lo chiamano Savinho o Savio. Brasiliano, 20 anni, è il nome nuovo per la fascia della Juventus. L’esterno classe 2004, è reduce da una ottima stagione al Girona. Il laterale, che sembra piacere molto a Thiago Motta, è di proprietà del Troyes.

A Torino, con Giuntoli a capo, si partirà per una vera e propria spedizione per tentare la conquista di Savinho, grande protagonista della cavalcata Champions del Girona con 9 gol e 10 assist. Stagione che gli ha permesso di conquistare anche la convocazione per la prossima Copa America con il suo Brasile.

I bianconeri sono anche sulle tracce di Greenwood, attaccante inglese del Manchester United. I Red Devils lo hanno messo sul mercato e sperano di incassare almeno 10 milioni, visto il contratto in scadenza nel 2025, dopo il prestito al Getafe (8 gol e 6 assist).