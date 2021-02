Juventus su Varane

Il club bianconero sta valutando le migliori opzioni per fare un buon mercato la prossima estate. Dalla Spagna arrivano voci sul nuovo obiettivo della Vecchia Signora: Raphael Varane, difensore di origini francesi in forza al Real Madrid.

La chiamata di Pirlo

Secondo quanto riportato dalla rivista digitale spagnola, Don Balon, è stato proprio l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, a telefonare il difensore. Il tecnico ha chiamato il francese per convincerlo a trasferirsi a Torino e prendere parte al progetto con la Juventus. Il giocatore, ex Lens, è con i Blancos dal 2011 e il contratto è in scadenza il prossimo anno, nel 2022. Nel caso il club bianconero volesse concludere l’affare, per portarlo in Italia deve pagare il prezzo del cartellino: 50 milioni di euro. Questo è il suo valore attuale.