Juventus, piace un centrocampista francese per gennaio

La società di Agnelli è alla ricerca di un centrocampista per gennaio, ruolo che ha richiesto espressamente il tecnico juventino.

La Juventus già pensa al futuro. Dopo un inizio inatteso fatto di un punto in due partite la dirigenza bianconera è a caccia di rinforzi che possano dare una mano all’allenatore toscano, a cominciare dal centrocampista.

Perso Pjanic, finito al Besiktas in questi ultimi giorni, la dirigenza bianconera guarda al mercato in ottica futuro. Allegri, che nelle ultime ore ha visto sfuggire da sotto agli occhi Cristiano Ronaldo ma ha voluto Kean, suo già ex giocatore ora si aspetta un centrocampista per il prossimo mercato invernale.

Mercato Juve, piace Tchouameni a centrocampo

Spunta un nuovo nome per il centrocampo bianconero. Il nuovo direttore Cherubini sembra aver messo gli occhi su Tchouameni, centrocampista francese del Monaco che costa però 30 milioni di euro, ma su di lui non c’è solo la Juventus.

Secondo quanto riferito da The Athletic infatti, il Chelsea è però molto forte sulle sue traccia: i Blues seguivano già il centrocampista già dall’anno scorso e anche quest’anno hanno fatto un pensierino sul giocatore, salvo poi puntare tutto su Saul Niguez alla fine del mercato. La dirigenza juventina potrebbe proporre a quella francese un’operazione in prestito biennale con obbligo fissato a 30 milioni di euro vista anche la difficoltà della Juventus ad acquistare a titolo definitivo.