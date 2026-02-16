Il derby d’Italia più disastroso di sempre va archiviato e l’attenzione deve concentrarsi tutta sul Galatasaray. La Juventus domani affronterà i turchi per la gara di andata dei Playoff della Champions League. Una gara importante.

Juventus, le scelte in vista del Galatasaray

Domani sera, per i bianconeri, è in programma la delicatissima sfida di Istanbul con il Galatasaray, andata dei playoff. Una sfida importante, ma non ancora decisiva, dato che settimana prossima i bianconeri giocheranno in casa la sfida di ritorno. Non sarà semplice per i bianconeri arrivare allo step successivo, i turchi sono forti e non sono sprovveduti. Il Galatasaray, primo in campionato con 55 punti e reduce dalla vittoria per 5-1 contro l’Eyupspor, conta anche un giorno di riposo in più. In campionato, la squadra di Istanbul ha vinto le ultime 4 partite e non sembra intenzionata a fermarsi.

Non sarà semplice per Luciano Spalletti decidere chi mettere in campo. In vista della sfida di domani, l’ex ct della Nazionale sembra essere intenzionato a confermare gran parte della formazione schierata nel derby d’Italia. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, mentre la difesa non si tocca: Kalulu, squalificato in campionato, a destra, con Cambiaso a sinistra. Al centro ci saranno Bremer e Kelly. A centrocampo, tante soluzioni possibili, in attesa di capire le condizioni di Khéphren Thuram. Chi non si tocca è, sicuramente, Manuel Locatelli, mentre al suo fianco potrebbe essere confermato Miretti. Possibile anche l’inserimento di Koopmeiners. Davanti, Conceiçao, McKennie e Yildiz dovrebbero giocare alle spalle di David come sempre.