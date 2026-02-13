Juventus, Thuram al centro del progetto: rinnovo in arrivo

La Juventus sta assistendo ad una rinascita e crescita di alcuni giocatori. Negli ultimi mesi Khephren Thuram sta esprimendo al massimo il suo talento e la sua tecnica. La Juve ha ben pensato di metterlo, insieme ad altri giovani, come Yildiz, al centro del progetto bianconero.

Juventus, l’intenzione è blindare Thuram

La Juve continua a dedicare ampio spazio al presente e al futuro di Khephren Thuram. Considerando la grande crescita degli ultimi mesi, oggi, la Juventus, considera il francese incedibile. Diverse le richieste di mercato per portare via il più piccolo dei Thuram. Ma a Torino hanno già declinato tutte le offerte arrivate.

Anche se la situazione contrattuale del francese non preoccupa la società della Vecchia Signota, perché la scadenza è fissata per giugno 2029, in previsione c’è anche un prolungamento del contratto. Non solo per Kenan Yildiz, in casa Juve hanno intenzione di blindare anche il giovanissimo talento francese. Le intenzioni della società piemontese è quella di offrire al francese un ingaggio superiore. Al momento Thuram percepisce 2.2 milioni netti a stagione, il che fa di lui uno dei meno pagati in bianconero. Con il rinnovo il francesino dovrebbe arrivare a percepire tra i 3/3.5 milioni più bonus, con un prolungamento fino al 2030.