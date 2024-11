Juventus-Torino, i nomi degli 8 titolari debuttanti: le ultime

Secondo la “Gazzetta”, i titolari nel derby della Mole dovrebbero essere 8: Savona, Kalulu, Thuram e Koopmeiners da una parte; Walukiewicz, Pedersen, Maripan e Coco dall’altra.

Juventus, sfida fra numeri 10

Per la fantasia se la giocheranno Yildiz e Vlasic. Il principe turco ha conquistato il suo popolo con una doppietta contro l‘Inter e cercherà di conquistare ulteriormente l’affetto della Juventus, segnando nel derby, così da dimostrare il motivo per il quale ha ereditato il numero 10 del suo idolo, Alex Del Piero. Stesso numero e stesso impegno per il croato Nikola Vlasic.