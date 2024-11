Torino si dipinge di bianconero: Weah e la linguaccia di Yildiz (2-0)

Una vittoria del peso consistente per la Juventus, non solo per il tipo di gara (un derby è sempre un derby), ma anche per l’aggancio, seppur momentaneo, alla seconda posizione detenuta dall’Inter, ad un punto dal Napoli (attendendo lo scontro diretto tra le due di domani sera). Seconda consecutiva per i bianconeri dopo quella di Udine. Prosegue il momento negativo del Torino di Vanoli, sicuramente non esaltante questa sera, sia per prestazione – mai davvero in gara – che né tantomeno per il risultato, alla terza sconfitta di fila, dopo quella contro Roma e Fiorentina.

Poco Torino, Weah a porta sguarnita regala il vantaggio alla Juventus

La prima frazione si chiude con la Juventus avanti. Ai bianconeri il controllo della palla nella prima parte di gara, con un Torino che fa molta fatica a rendersi pericoloso e a farsi vedere dalle parti di Perin, che conclude senza grandi grattacapi l’intera partita. Il vantaggio al 18′. Cambiaso parte da sinistra e tira trovando l’opposizione di Milinkovic-Savic, incolpevole, successivamente, sul tap-in di Timothy Weah. Bianconeri vicini al raddoppio con Vlahovic e Koopmeiners.

La linguaccia di Yildiz e il solito scatenato Conceição

Nella ripresa ritmi bassi. I granati riappaiono dalle parti del portiere bianconero con una serie di angoli, senza costruire problemi. Dopo un secondo tempo spento, con la Juventus che prova a controllare e gestire, arriva la svolta con l’ingresso in campo di un solito, scatenato, e sempre fondamentale, Conceição. Proprio il portoghese, già vicino alla rete con un tiro da fuori, di un soffio sul fondo, realizza un contropiede perfetto, imbeccando Yildiz sul secondo palo, che, di testa, prende in controtempo Milinkovic-Savic e realizza il raddoppio, con esultanza e dedica speciale ad Alessandro Del Piero nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Timida reazione del Torino nel finale, ma i bianconeri non fanno fatica ad avere la meglio.

Juventus-Torino, risultato e tabellino:

2-0

Reti: 18′ Weah (J); 84′ Yildiz (J)

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona (87′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz (86′ McKennie); Vlahovic (72′ Conceição). All. Thiago Motta.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (64′ Vojvoda), Coco, Masina; Pedersen (75′ Sosa), Linetty, Ricci (64′ Njie), Ilic (46′ Gineitis), Lazaro (82′ Karamoh); Vlasic; Sanabria. All. Vanoli.