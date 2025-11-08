Juventus-Torino termina in parità | 0 a 0 per Spalletti

Il derby della Mole termina a reti bianche
Solo un pari per la Juventus di Spalletti nel derby della Mole. I bianconeri non vanno oltre lo 0 a 0 contro il Torino di Baroni. Un pari che scontenta tutti, per sognare lo scudetto serve qualcosa in più.
IL TABELLINO
JUVENTUS-TORINO 0-0
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani 5,5 (1′ st Gatti), Koopmeiners; McKennie, Locatelli (40′ st Adzic), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (19′ st Zhegrova), Yildiz (39′ st Openda); Vlahovic (19′ st David).
A disp.: Perin, Scaglia, Kostic, Miretti, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (43′ st Tameze), Maripan, Coco; Pedersen, Ilic 5,5 (1′ st Asllani), Casadei, Vlasic (34′ st Anjorin), Lazaro; Ngonge 5,5 (1′ st Adams), Simeone (34′ st Zapata).
A disp.: Popa, Siviero, Dembele, Masina, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Ilkhan, Aboukhlal, Njie. All.: Baroni (in panchina va Colucci)
Arbitro: Zufferli
Marcatori: –
Ammoniti: Asllani (T)
Espulsi: –