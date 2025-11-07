Juventus-Torino, Vlahovic ha recuperato: si è allenato in gruppo

Ieri la Juve ha svolto l’allenamento in vista del derby della Mole in programma per sabato 8 novembre ore 18 all’Allianz Stadium. Dusan Vlahovic era in forte dubbio, nella sfida di Champions aveva avuto problemi agli adduttori. Il serbo dovrebbe essere regolarmente in campo per Juventus-Torino.

Juventus-Torino, Vlahovic ci sarà

Ieri, giovedì 6 novembre, l’allenamento della Juve ha visto partecipare anche Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta meglio e ha lavorato insieme al gruppo. Il fastidio agli adduttori accusato nel finale del match di Champions contro lo Sporting è andato già in risoluzione. Il giocatore ha recuperato per il derby di sabato alle 18 contro il Torino.

Molto probabilmente la Juventus verrà schierata con il 4-3-2-1. Tra i pali il solito Di Gregorio; in difesa Kalulu, Gatti, e di nuovo fiducia a Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic.