Un giocatore duttile, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centrocampista e che in Inghilterra negli ultimi mesi ha giocato sia come terzino sinistro che difensore centrale. Versatile e fisico, Veiga è dotato di grande atletismo – che gli permette, tra le altre cose, di essere incisivo nel vincere duelli aerei e sui calci piazzati.

Nato e cresciuto calcisticamente nello Sporting CP, il giocatore portoghese classe 2003 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club biancoverde, arrivando alla convocazione in prima squadra per poi andare a giocare, nella stagione 2022/23, in Bundesliga all’Augsburg. Un anno in Germania e poi il passaggio al Basilea, con cui riesce ad affermarsi ad alto livello e ad attirare le attenzioni del Chelsea e della Premier League.