La disfatta all’Allianz Stadium di ieri, quando la Juventus ha perso per 4-0, non succedeva da 58 anni. L’ultima volta è successo nel 1967. Era il 22 ottobre (0-4 nel derby con il Torino). Volgendo lo sguardo a una partita diversa dal derby, bisogna andare ancora più indietro, al campionato 1955/56 e allo 0-4 contro la Fiorentina. Questa è anche la peggior sconfitta da quando c’è lo Juventus Stadium, settembre 2011.

Juventus, una delle peggiori sconfitte

La pesante sconfitta contro l’Atalanta ha aperto una crisi profonda in casa Juventus, con il tecnico Thiago Motta finito nel mirino della critica. La sconfitta di ieri è soltanto l’ultima delle disfatte bianconere di quest’anno. Arriva dopo l’eliminazione in Coppa Italia ai quarti di finale per mano dell’Empoli, dopo una dolorosa sconfitta ai rigori. Ma anche l’uscita dalla Champions League contro il PSV Eindhoven, che ha spento ogni sogno europeo ha fatto male. Adesso è arrivato anche il crollo in campionato, con la pesantissima batosta subita dall’Atalanta, che di fatto estromette la Juventus dalla lotta per il titolo.

La sconfitta di ieri potrebbe essere il continuo di una forte crisi. La Juve è in corsa per un obiettivo importante: la qualificazione alla prossima Champions League, essenziale soprattutto da un punto di vista economico.