Juventus-Venezia, le scelte di Thiago Motta e Di Francesco: le formazioni

Bianconeri a caccia di conferme in campionato, dopo la vittoria in Champions League contro il Manchester City. Difesa a quattro per la Juventus con Gatti e Kalulu al centro, sostenuti dae Danilo sulle fasce. In mezzo al campo Locatelli e Thuram. In avanti, cone Yildiz ai lati di Koopmeiners sulla trequarti. Nelc’è l’ex. Attacco con Pohjanpalo, supportato da Busio e Oristanio alle spalle.