La Juventus ha la possibilità di battere il Verona e portarsi momentaneamente in testa alla classifica. Allegri mette in panchina Chiesa e forma la coppia d’attacco Vlahovic-Kean. Baroni, invece, si affida a Bonazzoli e Djuric per impensierire la retroguardia bianconera.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All.: Allegri.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric. All.: Baroni.