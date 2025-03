La Juventus affronterà l’Hellas Verona oggi, lunedì 3 marzo 2025 all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio previsto per le 20:45. La squadra di Thiago Motta attualmente quarta in classifica con 49 punti, ha come obiettivo di entrare a fare parte delle prime quattro in classifica, qualificandosi in Champions League.

Juventus-Verona, probabili formazioni

La Juve in campionato sta facendo bene, con il Verona potrebbe arrivare infatti la quinta vittoria consecutiva. La squadra di Paolo Zanetti è invece al qauttordicesimo posto con ventisei punti. I gialloblù sono reduci da una vittoria per 1-0 sulla Fiorentina, la seconda nelle ultime quattro partite.

Thiago Motta perde Conceiçao per un problema muscolare. Restano ai box anche anche Douglas Luiz e Savona. Dopo il riposo di Cagliari, Kolo Muani parte titolare. Kalulu è recuperato. Il Verona recupera Bradaric dopo la squalifica e soprattutto Tengstedt. Frese ancora ai box, Mosquera.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Mbangula; Kolo Muani. All. Motta.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos, Suslov; Sarr. All. Zanetti.

Dove vedere

La partita tra Juventus e Verona verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Si potrà seguire in co-esclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

Per vedere Juventus-Verona in diretta streaming sarà necessario scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento. I clienti Sky potranno ricorrere al servizio di SkyGo, mentre l’altra opzione è rappresentata da NOW.