Via dalla Juve, ecco dove può andare Vlahovic a giugno. Diverse le strade aperte per il serbo

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembra una separazione inevitabile. Dopo tre anni e mezzo, nella prossima estate, il matrimonio tra i due è destinato a finire. Non solo una questione d’ingaggio (12 milioni netti nella stagione 2025-26) l’attaccante non ha intenzione rinnovare il contratto.

Juventus, Vlahovic vicino ai saluti

Il club bianconero non ha neanche intenzione di far arrivare Dusan alla scadenza dell’accordo tra 18 mesi e liberarsi da svincolato. Quindi, a giugno Dusan Vlahovic sarà ufficialmente sul mercato. Anche l‘arrivo di Kolo Muani gli ha dato l’ennesima dimostrazione di come la Juventus voglia cautelarsi in vista del suo addio.

Il futuro del serbo non è semplice, non tutti possono permettersi un suo ingaggio. Con lo stipendio attuale, le pretendenti adatti per l’attaccante sono i club di Premier League, il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco e le due grandi di Spagna (Real Madrid e Barcellona). Non bisogna sottovalutare che molte di queste società sono già al completo in attacco. Il Manchester City, ad esempio, ha Haaland, il Real Madrid ha Mbappé, il Liverpool può contare su Gakpo e Nunez, i tedeschi Harry Kane.

A questo punto, a conti fatti, Vlahovic può andare all’Arsenal, tra l’altro piace molto ai Gunners. Non solo gli inglesi sono anche alla ricerca di un sostituito dell’infortunato Gabriel Jesus.