Juventus, Vlahovic è pronto al ritorno: la data del rientro

Tutto pronto per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, dopo il brutto e lungo infortunio, è pronto a rientrare in campo. A svelare la data del suo ritorno è Chiellini.

Juventus, prossima settimana in gruppo

Dusan Vlahovic, dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra subita a fine novembre, è pronto a tornare in campo. La settimana prossima Vlahovic sarà nuovamente in gruppo con la squadra: i carichi di lavoro verranno gestiti, ma l’obiettivo è quello di averlo al meglio per il rush finale di stagione.

Dopo la gara vinta contro il Galatasaray, che ha comunque portato all’eliminazione dei bianconeri della Champions League, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha dichiarato: “Vlahovic dopo la gara con Roma dovrebbe allenarsi con la squadra. E anche quello sarà un valore aggiunto per il finale di stagione. Poi troveremo il modo di capire il futuro, ma è un professionista serio. Lui è un giocatore che ha questi colori dentro, lo si è visto al gol di Kalulu con la Lazio, e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire insieme“.