Juventus, Vlahovic ha firmato fino al 2026

E’ subito Vlahovic mania

La Juve abbraccia Vlahovic, l’attaccante ha vissuto la prima giornata da bianconero. Grande accoglienza per lui a Torino, visite mediche di rito e a seguire la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2026 e che gli permetterà di guadagnare 7 milioni di euro netti a stagione. Per la Fiorentina affare da 70 milioni di euro più 5 di bonus. Un acquisto che fa sognare i tifosi della vecchia signora, convinti di poter dire ancora la loro nella corsa scudetto e recitare un ruolo da protagonisti in Champions. Vlahovic subito entusiasta in bianconero, pronto a rispondere sul campo a suon di gol.