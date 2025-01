Juventus, Zirkzee ai margini del Manchester United: pista concreta per i bianconeri

L’avventura di Joshua Zirkzee al Manchester United, mai decollata, sembra essere giunta anzitempo ai titoli di codi. L’attaccante ex Bologna, finito ai margini del progetto, che non ha convinto il nuovo tecnico dei Red Devils, Amorim, potrebbe essere ceduto per spazio al fidato Gyokeres, suo attaccante allo Sporting Lisbona.

Juventus, ipotesi prestito per Zirkzee

A rilanciare la carriera dell’attaccante dell’attaccante olandese potrebbe essere proprio colui che l’ha lanciato e valorizzato nella massima serie italiana, ovvero l’attuale tecnico della Juventus, Thiago Motta. Tuttavia, stando a quanto riporta SportMediaset, l’unica opzione per vedere il calciatore in bianconero sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Il Manchester United non vuole perderci, data la spesa importante fatta per arrivarci nella scorsa estate, e la Juventus ha, al momento, la priorità difensore. L’alternativa a Zirkzee resta Kolo Muani, in forza al PSG.