Higuain dimentica CR7: “Il più forte è Ronaldo il Fenomeno”

Il calciatore argentino è stato intervistato ai microfoni delle ESPN. L’ex Juventus ha risposto ad una domanda sugli attaccanti più forti omettendo il suo ex compagno Cristiano Ronaldo

Non c’è spazio per Cristiano Ronaldo nella lista degli attaccanti più forti secondo Gonzalo Higuain. L’ex bianconero è attualmente negli Stati Uniti in forza all’Inter Miami. Intervistato ai microfoni della ESPN, ha risposto cosi alla domanda sui migliori attaccanti di tutti i tempi: “Nella storia ci sono stati molti centravanti fortissimi, ma il migliore di tutti è stato senza dubbio Ronaldo il Fenomeno. Ho cercato di emularlo, Volevo essere come lui. Messi? Lui è magico, fa tutto in campo senza sforzarsi. Per lui tutto è naturale, è nato così e questo lo rende unico. Per me i migliori attaccanti di adesso sono Lewandowski, Haaland e Benzema che è al Real da tantissimo tempo.”

Higuain ha giocato con Cristiano Ronaldo alla Juventus nella stagione 2019/20 e in quell’annata l’apporto dell’argentino alla causa bianconera è stato un po’ uscurato dalla presenza del portoghese. In 44 presenze totali, Higuain ha messo a segno 11 gol e 8 assist.