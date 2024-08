Kalulu svela: “Thiago Motta mi ha voluto fortemente. La Juve è un’opportunità da cogliere”

Il difensore ex Milan ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della Juventus

Alla Continassa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Pierre Kalulu.

Kalulu: “Non vedo l’ora di giocare domenica allo Stadium”

Quali sono state le tue prime sensazioni da giocatore della Juventus?

“Buongiorno. Le prime sensazioni sono molto buone, ho trovato un gruppo che mi ha accolto molto bene. Abbiamo anche vinto, è sempre bello iniziare così. Ora mi sento bene”.

Cosa ti senti di poter dare alla tua squadra?

“Voglio provare a dare il mio massimo e portare le mie caratteristiche difensive per energia e velocità ma voglio dare tutto per i compagni”.

Quanto è stato importante Thiago Motta nella tua scelta?

“Ho visto il mister come ha fatto con le squadre precedenti, ha avuto un bel gioco. La sua presenza è fondamentale, aveva una forte volontà di avermi. Vedo una squadra che sta veramente insieme, sta bene, ha un bel gioco e un’aggressività”.

Hai vinto un campionato da protagonista con il Milan. Credi che possa farcela anche questa Juve?

“Grazie per il protagonista (ride ndr). Abbiamo iniziato bene queste partite. Guardiamo ogni partita per fare bene, poi siamo all’inizio e proviamo a fare il meglio possibile per i tifosi e per questa società molto grande”.

Ti senti nel pieno della maturità calcistica?

“Credo molto in Dio. Quando arriva un’opportunità nella tua vita arriva sempre al momento giusto. Quando arriva la Juve è una squadra che guardano tutti, per me è assolutamente è una grande opportunità di vita”.

Ti aspettavi di lasciare il Milan in estate?

“Non sai mai cosa aspettarti d’estate, cosa ti può succedere nella vita. Era per me una buona opportunità da cogliere”.

Che ambiente hai trovato?

“Ho trovato giocatori che vivono bene, scherziamo tra noi, è una cosa positiva. La squadra sa per cosa lavorare, non sono sorpreso, è il lavoro che sta dando i suoi frutti. Non c’è euforia ma gli aspetti giusti”.

Come si trasferisce uno spirito vincente alla squadra?

“È una squadra che vuole avere giocatori forti per essere competitiva, ci sono tante competizioni. Ho vinto lo Scudetto pochi anni fa ma è il passato, non devi guardare indietro ma pensare a ciò che può succedere in avanti. Porterò la mia esperienza ma c’è tanto da fare”.

Come stai fisicamente? Puoi giocare titolare con la Roma?

“L’anno scorso ho avuto un po’ di problemi che mi porto dietro in carriera ma oggi sto bene, sono in forma. Per la Roma la scelta è dell’allenatore, io sono pronto ma sceglierà il mister”.

Domenica sarà la tua prima partita all’Allianz Stadium da giocatore bianconero.

“Le prime volte nella vita hanno sempre un’emozione eccitante. C’è felicità nel vedere lo stadio pieno, i tifosi, avere questa sensazione che ti fa vivere bene nell’ambiente. Aspetto questo momento con eccitazione, voglio vivere questa sensazione il più velocemente possibile”.