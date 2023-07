Kevin Strootman ritorna in Olanda Lo Sparta Rotterdam sulle sue tracce

Kevin Strootman potrebbe ritornare in Olanda

Kevin Strootman ha chiuso la sua avventura italiana con la maglia rossoblu del Genoa, riuscendo anche grazie alle sue prestazioni a riportarlo immediatamente in Serie A. Strootman adesso è svincolato ed è alla ricerca forse della sua ultima avventura calcistica, ma non in Italia dove comunque ha ancora estimatori.

Lo Sparta Rotterdam è sulle tracce dell’ex centrocampista della Roma, il club olandese ha già presentato un pre-contratto che include anche la garanzia di avere la fascia da capitano e un ruolo importante nel club dopo che avrà appeso le scarpette da calcio al classico chiodo.

Non resta che attendere le prossime ore per sapere se Strootman, dopo aver aperto la sua carriera proprio con lo Sparta Rotterdam, la chiuderà con lo stesso club.