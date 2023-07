Klose attacca Tare: “Ci siamo lasciati male. Non dice le cose in faccia”

Intervistato da “Il Messaggero”, l’ex calciatore della Lazio, Miroslav Klose, non ha mai digerito i rapporti con l’ex ds biancoceleste, Igli Tare.

Kose: “Alla Lazio qualcosa va cambiato”

Queste le sue parole: “Non voglio fare polemica, ho solo detto che se un club decide di interrompere un rapporto con un giocatore bisogna dirglielo in anticipo e non aspettare l’ultimo giorno come successo con me, Lulic, Mauri, Bizzarri, l’elenco è lungo…”.

“Quando a me non è stato comunicato niente, ho preso la decisione di smettere e di togliere il disturbo, ma ho raccontato la mia storia affinché queste incomprensioni non si ripetano in futuro, affinché cambi il modus operandi della Lazio. Ci siamo lasciati male perché non è una persona che dice le cose in faccia, ma ha fatto un grande lavoro, ha portato me e tanti talenti come Felipe Anderson e Milinkovic”.