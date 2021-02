La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia di aver siglato un accordo, fino alla fine della corrente stagione, con l’atleta italo/statunitense, Anthony Joseph Raffa, guardia classe 1989 di 185 cm per 77 kg di peso. Il giocatore arriverà da New York a Latina lunedì 1 marzo e dopo le rituali visite mediche, sarà subito a disposizione di coach Gramenzi per partecipare alle sedute di allenamento insieme ai suoi nuovi compagni di squadra.



Grazie alle sue precedenti esperienze con le maglie di Virtus Roma, Orzinuovi, Legnano e Rieti, Raffa conosce già il campionato italiano. Con la Npc ha realizzato 15.6 punti, 4.9 rimbalzi e 3.6 assist di media su 9 partite disputate, fissando il suo record stagionale di punti (24) nel match con Torino e di rimbalzi (8) proprio nella gara con la compagine nerazzurra.

La carriera

Anthony Joseph Raffa nasce il 2 settembre 1989 a Strathmere, nella Contea di Cape nello stato del New Jersey. Dopo aver frequentato la Wildwood High School, si sposta prima alla University at Albany e poi al Coastal Carolina College, da cui nel 2013 è uscito con 19 punti e 3.6 rimbalzi di media e il 35% da 3 punti. La prima esperienza europea è con il Nantes in Pro B francese e dopo alcune esperienze in Iran e Qatar, approda in Italia alla Virtus Roma. Nella stagione trascorsa nella Capitale Raffa produce oltre 18 punti di media con quasi 4 assist a partita tirando con oltre il 40% dalla lunga distanza. La stagione successiva gioca in Bulgaria al Lukoil Sofia. Torna in Italia nel 2017 giocando con la Orzinuovi, nel girone est di serie A2, con cui in 22 partite manda a bersaglio circa 18 punti, cattura 3.8 rimbalzi e distribuisce 4.3 assist di media a partita. Nella stagione 2018/19 firma con il Legnano, sempre nella seconda serie nazionale, ma nel girone Ovest. Conclude il suo percorso con oltre 20 punti di media a gara. All’inizio della scorsa stagione firma Le Portel, nella massima serie francese, con cui disputa solo 4 partite a circa 8 punti di media, per poi accasarsi nuovamente in Italia, a Rieti e indossare la maglia della Npc con cui ha realizzato in media 15.6 punti, 4.9 rimbalzi e 3.2 assist per partita