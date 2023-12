La Fiorentina è pronta ad intromettersi prepotentemente nella corsa per Armand Laurienté, attaccante francese del Sassuolo. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il classe’98 è stato già cercato in precedenza del club toscano, che ora vorrebbe portarlo a Firenze nella prossima sessione di mercato. Sull’esterno neroverde, il cui contratto scade a fine Giugno 2027, ci sono i forti interessi di due big italiane come Juventus ed Inter. Resta da capire la formula del possibile affare con la Fiorentina: dalle prime indiscrezioni sembrerebbe esserci l’apertura alla possibilità della formula con diritto di riscatto.

Fiorentina, le alternative per Vincenzo Italiano

Per la dirigenze viola, in caso non si dovesse concretizzare l’affare Laurienté, l’alternativa potrebbe ricadere su Lorenzo Insigne. L’esterno ex Napoli, attualmente in Canada al Toronto, sarebbe ben gradito al tecnico Vincenzo Italiano. Affare che rimane comunque complesso per via della mancata apertura da parte dei canadesi, restii a privarsi dell’ala italiana.