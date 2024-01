La Juve riparte da Vlahovic, la punta di diamante trascina i bianconeri

La Juve sogna lo scudetto, l’arma in più è Vlahovic

Juve a caccia del tricolore, i bianconeri non si nascondono più, lo scudetto è il vero obiettivo. Allegri è riuscito a plasmare una squadra solida e compatta, un mix tra giovani e veterano. L’arma in più? Senza dubbio Dusan Vlahovic. L’attaccante ex Fiorentina è tornato, gol e prestazioni da 8 in pagella, gol da tre punti che lo indicano come arma in più della vecchia signora. Una sfida, Lautaro Martinez-Vlahovic, che rappresenta il duello scudetto. Una seconda parte di stagione che si preannuncia da non perdere e ricca di spunti. La Juve ha finalmente un punto fermo e un’arma in più, Vlahovic.