La Juventus archivia la pratica Sassuolo con facilità 3-0 al Mapei

La Juventus torna alla vittoria, e questa sera la ferocia con cui ha approcciato la partita è stata fondamentale per una vittoria senza stress come contro il Pisa, il Sassuolo invece è stato impalpabile e troppi sono stati gli errori di impostazione degli uomini di Grosso.

Bianconeri in vantaggio al 16′ grazie ad una sfortunata autorete di Muharemovic che nel tentativo di allontanare un traversone, batte Muric. Il giocatore più pericoloso è Yildiz che ci prova da lontano ma Muric è sempre attento. Nella ripresa arriva il raddoppio della squadra di Spalletti, Miretti ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta avversaria, aggira Muric e raddoppia. Dopo un minuto tocca a David raddoppiare, arriva uno contro uno con il portiere e lo batte, da segnalare l’esultanza di tutta la panchina bianconera, sintomo di compattezza. Nel finale ci prova Pierini dalla distanza, ma Di Gregorio è attento.

Il tabellino

Sassuolo-Juventus 0-3

SASSUOLO: Muric A., Walukiewicz S., Idzes J., Muharemovic T., Doig J., Thorstvedt K. (dal 39′ pt Fadera A.), Matic N. (dal 32′ st Lipani L.), Kone I., Iannoni E. (dal 32′ st Vranckx A.), Pinamonti A., Lauriente A. (dal 32′ st Pierini N.). A disposizione: Barani L., Cheddira W., Fadera A., Lipani L., Macchioni T., Moro L., Odenthal C., Paz Y., Pierini N., Satalino G., Skjellerup L., Turati S., Vranckx A., Zacchi G. Allenatore: Grosso F..

JUVENTUS: Di Gregorio M., Kalulu P., Bremer, Koopmeiners T., McKennie W. (dal 30′ st Joao Mario), Thuram K., Locatelli M., Cambiaso A., Miretti F. (45′ st Zhegrova), Yildiz K., David J. (dal 30′ st Openda L.). A disposizione: Adzic V., Anghele L., Cabal J., Joao Mario, Kostic F., Openda L., Pedro Felipe, Perin M., Pinsoglio C., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

Reti: al 16′ pt Muharemovic T. (Juventus) autogol, al 17′ st Miretti F. (Juventus) , al 18′ st David J. (Juventus) .