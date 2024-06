La Juventus chiede 40 milioni per Soulè | Roma e Lazio lontane

Matias Soulè si allontana dalla Capitale. Il calciatore argentino e obiettivo di Roma e Lazio è valutato 40 milioni di euro dalla Juventus che ha bisogno di liquidità per i vari obiettivi di mercato(a cominciare da Douglas Luiz) e sarà una delle prime cessioni insieme a Huijsen,Szczesny e Kean.

Juventus, nuova destinazione per Soulè?

Il fantasista ex Frosinone piace tanto alle due squadre della Capitale, una che lo vorrebbe come vice Dybala e l’altra per inserirlo nel gioco di Baroni, che ha bisogno di giocatori giovani e talentuosi per ripetere l’impresa fatta di Verona. La cifra richiesta dai bianconeri spaventa però le due romane, che potrebbero decidere di puntare su altri nomi, come riporta Fabrizio Romano.