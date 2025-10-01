La Juventus pareggia in casa del Villareal (2-2)

Solo un pari per la Juve di Tudor sul campo del Villareal. Gara ricca di colpi di scena, la Juve va sotto ma poi riesce a ribaltarla grazie a Gatti e Conceicao. Vittoria che sfuma, è Veiga a trovare il pari. Un 2 a 2 che lascia l’amaro in bocca a Tudor e ai suoi.

IL TABELLINO

VILLARREAL-JUVENTUS 2-2

Villarreal (4-4-2): Tenas; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Pedraza (31′ st Cardona); Buchanan (19′ st Moleiro), Gueye, Parejo (19′ st Oluwaseyi), Comesana; Pepe, Mikautadze (31′ st Akhomach). A disp.: Luiz Junior, Conde, Altimira, Partey, Solomon. All.: Marcelino.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (34′ st Rugani), Locatelli, McKennie, Cabal (16′ Joao Mario); Koopmeiners (1′ st Conceiçao), Yildiz (34′ st Adzic); David (41′ st Vlahovic). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Kostic, Zhegrova, Openda. All.: Tudor.

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 18′ Mikautadze (V), 4′ st Gatti (J), 11′ st Conceiçao (J), 45′ st Veiga (V)

Ammoniti: Akhomach (V); Cabal, Cambiaso (J)

Espulsi: nessuno