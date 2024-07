La Juventus punta un altro calciatore del Nizza dopo Thuram | E’ un difensore di qualità

Non solo a centrocampo, la Juventus lavora anche per rinforzarsi in difesa. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo aver chiuso per Khephren Thuram e nell’attesa di trovare una strategia convincente per Teun Koopmeiners, i bianconeri pensano a Jean-Clair Todibo. Saltato Calafiori, promesso sposo dell’Arsenal, Thiago Motta cerca un altro difensore in gradi di far partire l’azione dal basso con qualità e Giuntoli ha individuato in Todibo il profilo ideale.

Alta la richiesta del Nizza per Todibo, la Juventus lavora per abbassare il prezzo

Nelle strategie juventine l’ex centrale del Barcellona, oggi al Nizza proprio come Thuram Jr, andrebbe a comporre il tandem difensivo con Bremer, spostando Danilo sulla fascia destra e lasciando Cambiaso a sinistra. I dialoghi col club francese sono già stati avviati, ma c’è ancora distanza sulla valutazione di mercato visto che la richiesta iniziale dei rossoneri è pari a 35-40 milioni di euro. Troppi. La Vecchia Signora può arrivare a 30 milioni massimo coi soliti bonus legati al rendimento, anche se la preferenza assoluta è orientata verso un prestito con diritto o obbligo di riscatto.