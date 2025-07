La Juventus si arrende al Real Madrid: decide la rete di Gonzalo Garcia

La Juventus non riesce a compiere l’impresa e si arrende ai Blancos. Buona prestazione dei bianconeri nella prima parte di gara. Nella ripresa entra un altro Real Madrid dagli spogliatoi e va in vantaggio con Gonzalo Garcia. La formazione di Xabi Alonso affronterà una tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Juventus-Real Madrid, bianconeri meglio nella prima frazione

Bianconeri maggiormente propositivi nella prima parte di gara. Dopo appena sette minuti arriva la prima occasione per la Juventus con Kolo Muani. Il francese, imbeccato in verticale, tenta il pallonetto, superando Courtois, e la manda alta sopra la traversa. Successivamente, altra opportunità della formazione da Tudor con Kenan Yildiz da fuori area. Il Real Madrid, nella seconda parte del primo tempo, prova ad alzare i ritmi, ma non riesce a concretizzare.

Juventus-Real Madrid, Gonzalo Garcia decide la gara

Nel secondo tempo entra un altro Real Madrid. I Blancos ci provano subito con Valverde e dal grande ex della gara, Huijsen. Il vantaggio della squadra di Xabi Alonso arriva al 54esimo da Gonzalo Garcia, che raccoglie un grande assist di Alexander-Arnold e insacca di testa. I bianconeri provano a reagire con fatica, non riuscendo a trovare alcuna vera occasione per raggiungere il pareggio. Passa il Real Madrid.