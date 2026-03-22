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lunedì, Marzo 23, 2026
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La Lazio espugna Bologna (0-2)

Di
Salvatore Ciotta
-
6
lazio calcio
Kenneth Taylor guarda avanti ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Lazio non sbaglia a Bologna

BOLOGNA-LAZIO 0-2
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5,5; Zortea 5,5 (88’ Ferguson sv), Vitik 5,5, Heggem 6 (75’ Lucumì sv), Miranda 6; Moro 6, Sohm 5,5; Orsolini 5 (63’ Dominguez 5,5), Bernardeschi 5,5 (76’ Dallinga sv), Rowe 5,5 (63’ Cambiaghi 5,5); Castro 5. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Helland, Freuler, Casale, Joao Mario, Lykogiannis. Allenatore: Italiano
Lazio (4-3-3): Motta 7; Marusic 6, Gila 6 (26’ Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Patric 6, Taylor 8; Isaksen 6 (62’ Cancellieri 6), Maldini 5,5 (62’ Dia 7), Pedro 6 (46’ Noslin 6). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Ratkov. Allenatore: Ianni (Sarri squalificato)
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 72’ e 82’ Taylor (L)
Ammoniti: Castro (B), Taylor (L)
Note: 51’ Motta (L) para un rigore a Orsolini (B), ammonito Italiano (B)

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