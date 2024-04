La Lazio torna a vincere (4-1) | Felipe Anderson e Vecino scacciano la crisi post derby

Dimenticato il derby e le tante polemiche, la Lazio torna alla vittoria battendo la Salernitana grazie alla doppietta di Felipe Anderson e alle reti di Vecino e Isaksen. La squadra di Tudor in un Olimpico rumoroso e abbattuto per la sconfitta contro la Roma, gioca come sa, nonostante la pressione addosso e chiude la gara già nel primo tempo con il triplo vantaggio siglato dalle reti di Felipe Anderson e Vecino.Alla squadra di Colantuono non è bastala la rete del 2-1 di Tchaouna per riaprire i giochi.

Lazio-Salernitana, fa tutto Felipe Anderson

Nel secondo tempo la Salernitana cambia tutto, dentro Sambia, Manolas e Legowski e Boateng, Maggiore e Zanoli. Tante le sostituzioni nel finale anche per la Lazio, con Felipe Anderson che sbaglia la rete del 4-1, cosa che però non fa Isaksen, entrato all’83’ al posto di Gila. Ciò che conta è che i biancocelesti tornano alla vittoria scacciando i brutti pensieri del derby.