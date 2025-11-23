La Lazio torna al successo contro il Lecce. Decidono le reti di Guendouzi e Noslin

La Lazio torna al successo contro il Lecce, contro i giallorossi di Di Francesco basta una rete di Guendouzi al 29′ per portare a casa i tre punti. Sarri ritrova la sua squadra, e dopo la sconfitta per 2-0 subita a San Siro contro l’Inter il suo 4-3-3- torna a funzionare, ed è infatti il più in forma Basic ad imbeccare Guendouzi per il vantaggio Lazio. Ci provano anche Isaksen ed ancora Basic ma Falcone è sempre attento. Nella ripresa il Lecce prova a pareggiare ma il tiro di Tiago Gabriel è controllato da Provedel. Da sottolineare il raddoppio della Lazio negato a Dia a causa di un fallo su Tiago Gabriel. Nel recupero il raddoppio è firmato da Noslin.

Il tabellino

Lazio-Lecce 2-0

LAZIO: Provedel, Pellegrini (dal 29′ st Lazzari), Guendouzi, Zaccagni, Romagnoli, Isaksen (dal 38′ st Pedro), Dia, Basic, Cataldi (dal 1′ st Vecino), Gila, Marušić. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari. All. Sarri

LECCE: Falcone, Gaspar, Morente (dal 31′ st N’Dri), Berisha (dal 1′ st Banda), Veiga, Ramadani, Camarda (dal 1′ st Stulic), Sottil (dal 18′ st Pierotti), Gallo, Coulibaly (dal 31′ st Kaba), Tiago Gabriel. A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. All. Di Francesco

Reti: 29′ pt Guendouzi, 47′ st Noslin

Recupero: 1′ pt

Ammoniti: Guendouzi, N’Dri