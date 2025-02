La Lazio vince in terra sarda, col Cagliari finisce 1 a 2

La Lazio vince in Sardegna e si rilancia in campionato

La Lazio di Baroni espugna il campo del Cagliari, un 1 a 2 che rilancia i biancocelesti in campionato. Tre punti pesanti per il morale e la classifica.

IL TABELLINO

CAGLIARI-LAZIO 1-2

Cagliari (4-2-3-1): Caprile 7; Zappa 5 (30’ st Pavoletti 6), Mina 5, Luperto 5,5, Augello 6; Makoumbou 6 (43’ st Prati sv), Adopo 6 (30’ st Deiola 6); Felici 5,5 (43’ st Kingstone sv), Viola 6 (24’ st Gaetano 5,5), Zortea 6; Piccoli 6,5. A disp.: Iliev, Sherri, Marin, Jankto, Palomino, Obert, Cogoni. All.: Nicola

Lazio (4-2-3-1): Provedel 5,5; Hysaj 6 (17’ st Gigot 6), Gila 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Rovella 6,5, Guendouzi 6; Isaksen 6,5 (42’ st Pedro sv), Dia 6 (42’ st Noslin sv), Zaccagni 7 (42’ st Dele-Bashiru sv); Castellanos 6,5. A disp.: Mandas, Zazza, Ibrahimovic, Tchaouna, Furlanetto. All.: Baroni

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 41’ Zaccagni (L), 11’ st Piccoli (C), 19’ st Castellanos (L)