Ranieri, messaggio ai tifosi della Roma

Allenamento al Tre Fontane di Roma per i giallorossi di Ranieri in vista del derby, parole importanti quelle rilasciate dal mister testaccio al termine della seduta aperta al pubblico: “Grazie a tutti per essere venuti. Ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Faremo di tutto per far sì che voi siate orgogliosi di noi. Buon 2025 a tutti.”