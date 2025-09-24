La Roma batte il Nizza ed ottiene i primi tre punti europei

La Roma c’è e vince a Nizza grazie alle reti di Ndicka e Mancini, rete della bandiera dei francesi ad opera di Moffi a venti minuti dal termine dove la squadra di Gasperini ha sofferto per il forcing finale dei padroni di casa.

Le reti: Nel primo tempo annullata una rete a Mancini a causa di un fuorigioco, nella ripresa Roma in vantaggio grazie ad una imbeccata di Pellegrini per Ndicka, dopo pochi minuti tocca a Tsimikas imbeccare Mancini per il facile raddoppio. Nel finale la rete della bandiera di Moffi su rigore causato da un atterramento di Pisilli.

Il tabellino

Nizza-Roma 1-2

NIZZA: Diouf Y., Mendy A., Bah J., Dante, Louchet T., Vanhoutte C., Boudaoui H. (dal 17′ st Clauss J.), Bard M. (dal 35′ st Abdi A.), Sanson M. (dal 17′ st Diop S.), Boga J. (dal 35′ st Cho M.), Kevin (dal 17′ st Moffi T.). A disposizione: Abdi A., Abdul Samed S., Bombito M., Cho M., Clauss J., Diop S., Dupe M., Gouveia T., Jansson I., Moffi T., Peprah K., Zelazowski B. Allenatore: Haise F..

ROMA: Svilar M., Celik Z., Mancini G., Ndicka E., Rensch D. (dal 37′ st Hermoso M.), Kone M. (dal 24′ st Cristante B.), El Aynaoui N., Tsimikas K., El Shaarawy S. (dal 1′ st Pellegrini Lo.), Soule M. (dal 24′ st Pisilli N.), Dovbyk A. (dal 24′ st Ferguson E.). A disposizione: Angelino, Cristante B., De Marzi G., Ferguson E., Ghilardi D., Gollini P., Hermoso M., Pellegrini Lo., Pisilli N., Wesley Franca Allenatore: Gasperini G..

Reti: al 32′ st Moffi T. (Nizza) al 7′ st Ndicka E. (Roma) , al 10′ st Mancini G. (Roma) .

Ammonizioni: al 27′ pt Kone M. (Roma), al 41′ pt El Aynaoui N. (Roma), al 41′ pt Ndicka E. (Roma), al 34′ st Tsimikas K. (Roma), al 43′ st Hermoso M. (Roma).