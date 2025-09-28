La Roma c’è, contro il Verona arrivano i tre punti (2-0)

La Roma di Gasperini conquista i tre punti
La Roma fa festa all’Olimpico, i giallorossi liquidano il Verona con un secco 2 a 0, in gol Dovbyk e Soulè. Nel finale la rete di Orban spaventa i padroni di casa, ma il VAR annulla il gol. Tre punti fondamentali per il morale e per la classifica.
Il tabellino di Roma-Verona
ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka (71′ Ziolkowski); 43 Wesley (59′ Hermoso), 4 Cristante, 17 Koné, 3 Angelino (59′ Tsimikas); 18 Soulé (82′ El Shaarawy), 7 Pellegrini; 9 Dovbyk (59′ Ferguson)
A disp. 32 Vasquez, 95 Gollini, 87 Ghilardi, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 61 Pisilli, 35 Baldanzi
VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 5 Nunez (84′ Bella-Kotchap), 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 8 Serdar, 11 Akpa-Akpro (46′ Gagliardini), 24 Bernede (89′ Kastanos), 12 Bradaric (84′ Cham); 16 Orban, 17 Giovane (74′ Sarr).
A disp. 34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 4 Yellu, 36 Niasse, 73 Al-Musrati, 72 Ajayi, 90 VermesanAll. Paolo Zanetti
Arbitro: Feliciani (Teramo)
Assistenti: Capaldo-Cavallina
IV Uomo: Crezzini
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
Marcatori: 7′ Dovbyk (R), 79′ Soulé (R)
Tiri totali (in porta): 10(5) – 11(3)
Calci d’angolo: 6 – 1
Ammonizioni: 12′ Akpa-Akpro (V), 45′ Nunez (V), 53′ Gagliardini (V)
Espulsioni:
Note: 28′ Orban colpisce la traversa a porta vuota