Tutto finito tra la Roma e Daniele De Rossi. Accordo trovato tra le due parti per la risoluzione consensuale del contratto: ora si attende solo l’ufficialità.

Roma, con De Rossi contratto rescisso

L’allenatore romano era stato sulla panchina dei giallorossi da gennaio a settembre 2024, era ancora legato al club. Al suo posto era arrivato Ivan Juric, poi sostituito a sua volta da Claudio Ranieri. De Rossi ora è dunque libero di trovare un’altra panchina, mentre da qualche tempo è iniziata anche una nuova esperienza da presidente con l’AS Ostiamare Lido Calcio, società di Serie D dove è cresciuto. L’ex centrocampista della Nazionale e bandiera romanista è dunque libero da vincoli e potrà da adesso accordarsi con altre società.

L’allenatore romano era stato accostato in estate anche al Torino durante la fase di valutazione che aveva poi portato la società granata a puntare su Marco Baroni. Quest’ultimo, però, si trova oggi in un momento difficile e delicato: i risultati dei granata sono sotto le aspettative, il gioco non convince e la prossima gara contro la Lazio appare complicata. In questo scenario, la disponibilità di De Rossi rappresenta un elemento che la dirigenza non può ignorare.

De Rossi possiede proprio le caratteristiche di leadership e identità di cui il Torino sembra faticare a ritrovare, ma che allo stesso tempo necessita. Ad oggi non si può parlare di una trattativa già avviata, ma la coincidenza temporale non può essere sottovalutata. Mentre il tecnico Baroni affronta la sua settimana più difficile, De Rossi si svincola ed è pronto a valutare nuove opportunità. Situazione che potrebbe diventare concreta.