lunedì, Febbraio 16, 2026
La Roma si fa rimontare due volte, a Napoli finisce 2 a 2

Fabiano Corona
Donyell Malen ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Malen non basta alla Roma

TABELLINO NAPOLI-ROMA
NAPOLI-ROMA 2-2

Marcatori: 7′ Malen (R), 40′ Spinazzola (N), 71′ rig. Malen (R), 82′ Alisson Santos (N)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5, Beukema 5, Rrahmani 4,5 (70′ Olivera 6), Buongiorno 5; Gutierrez 5, Elmas 6,5 (79′ Gilmour sv), Lobotka 5,5, Spinazzola 7 (70′ Alisson Santos 7,5); Politano 5,5 (84′ Mazzocchi sv), Vergara 5,5 (79′ Giovane sv); Hojlund 5,5. All. Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 5, Ndicka 6,5, Ghilardi 6,5; Celik 5,5, Pisilli 6,5 (64′ El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 7 (73′ Tsimikas sv); Zaragoza 6,5 (46′ Soulé 5), Pellegrini 6 (64′ Venturino 6); Malen 7,5 (73′ Vaz sv). All. Gasperini.

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Mancini (R), Rrahmani (N)

Espulsi: nessuno

