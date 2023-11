La Roma vince ancora nel finale (2-1) | Azmoun e Lukaku salvano Mourinho

Dopo l’Inter se ne sono dette tante sul gioco e sui cambi di Josè Mourinho. E allora ecco che nella sfida dell’Olimpico contro il Lecce, Josè Mourinho si affida alla coppia formata da Lukaku e Dybala e all’inserimento sulla sinistra di Stephan El Shaarawy che permette a Zalewski di riprendere fiato vista l’assenza di Spinazzola.

Ritmi subito frenetici visto che alla Roma servono i 3 punti e al 2′ minuti ai giallorossi viene assegnato un calcio di rigore per fallo di mano di Baschirotto, che l’arbitro assegna dopo il consulto al Var. Lukaku si prende la responsabilità dal dischetto e sbaglia clamorosamente visto che il tiro centrale viene parato da Falcone. Brutta botta per la squadra di Mourinho, che però continua a giocare alla ricerca del vantaggio. Torna Dybala ed è subito magia visto che al 31′ sfiora di nuovo il gol con un’azione magistrale che però sfiora solo il palo.

Succede tutto negli ultimi minuti

Il primo tempo si chiude con le due squadre in parità. La ripresa inizia col contagiri perchè sia la Roma che il Lecce vogliono vincerla. Lukaku e Dybala tentano in tutti i modi di vincere la gara anche se anche la squadra di Baroni ci prova al 51′ con Gendrey. Tre minuti più tardi Lukaku ha una nuova occasione per portare in vantaggio i giallorossi anche se Falcone(che è in giornata) risponde prontamente. Il primo cambio di Josè Mourinho arriva al 70′ con Renato Sanches che prende il posto di Edoardo Bove. Due minuti più tardi arriva però il gol del Lecce che gela l’Olimpico grazie a Almqvist che calcia di prima e batte Rui Patricio. Mourinho opta ancora per i cambi: dentro Belotti, Zalewski e Kristensen e fuori Mancini, El Shaarawy e Karsdorp. La Roma spinge nonostante le poche azioni a disposizione trova il pareggio nei 5′ di recupero con un bel tuffo di testa di Azmoun. Non è finita qui però perchè come contro il Monza Romelu Lukaku trova la rete nel finale che svanisce i sogni della squadra di D’Aversa.