La Roma vince di misura a Pisa. Soulè e Ferguson confezionano i tre punti

La Roma passa a fatica sul campo del Pisa

Di
Matteo Capone
-
7
serie a enilive 2025 2026: roma vs bologna
L’ESULTANZA DELLA ROMA A FINE GARA CON GIAN PIERO GASPERINI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Dopo quasi un’ora dove tiene maggiormente il possesso della sfera la Roma ma senza grandi guizzi in fase offensiva ci pensa al 55′ Soulè, sulla sponda di Ferguson, a sbloccare il match. Pochi minuti dopo l’argentino raddoppia ma l’arbitro annulla il gol per fallo di mano dell’ex Roma. I giallorossi battono a fatica il Pisa 0-1 e si portano a 6 punti con Cremonese e Napoli.

Tabellino del match

Reti: 55′ Soulè

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi (64′ Calabresi); Tourè, Marin (83′ Stengs), Aebischer, Tramoni (64′ Cuadrado), Angori (83′ Leris); Moreo (65′ Nzola), Meister. All. Gilardino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (82′ Celik), Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino (91′ Rensch); Soulè (91′ El Aynaoui), El Shaarawy (46′ Dybala); Ferguson (73′ Dovbyk). All. Gasperini

Ammoniti: 32′ Marin, 33′ Ferguson

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE