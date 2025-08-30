La Roma vince di misura a Pisa. Soulè e Ferguson confezionano i tre punti

Dopo quasi un’ora dove tiene maggiormente il possesso della sfera la Roma ma senza grandi guizzi in fase offensiva ci pensa al 55′ Soulè, sulla sponda di Ferguson, a sbloccare il match. Pochi minuti dopo l’argentino raddoppia ma l’arbitro annulla il gol per fallo di mano dell’ex Roma. I giallorossi battono a fatica il Pisa 0-1 e si portano a 6 punti con Cremonese e Napoli.
Tabellino del match
Reti: 55′ Soulè
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi (64′ Calabresi); Tourè, Marin (83′ Stengs), Aebischer, Tramoni (64′ Cuadrado), Angori (83′ Leris); Moreo (65′ Nzola), Meister. All. Gilardino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (82′ Celik), Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino (91′ Rensch); Soulè (91′ El Aynaoui), El Shaarawy (46′ Dybala); Ferguson (73′ Dovbyk). All. Gasperini
Ammoniti: 32′ Marin, 33′ Ferguson